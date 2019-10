Buntes Ehrenamt Hospiz

Der Welthospiztag dient dazu, die Hospizarbeit der Öffentlichkeit näher zu bringen und auf die ehrenamtliche Arbeit aufmerksam zu machen. Auch die Ambulante Hospizgruppe Niederrhein (Regionalgruppe des IGSL-Hospiz e. V.) wird am Samstag, 12. Oktober, ihre Geschäftsstelle öffnen.

Während eines Tages der offenen Tür erwartete die Besucher in der Luxemburger Galerie ein buntes Programm. Ab 11 Uhr werden die Türen geöffnet. In lockerer Atmosphäre und mit kleinen Überraschungen wollen die Vereinsmitglieder den Tag gestalten. „Gerne möchten wir speziell an diesem Tag an die Öffentlichkeit herantreten und unsere ehrenamtliche Arbeit in den Vordergrund heben“, heißt es von Seiten des Vereins. Die Besucher können ihre Fragen stellen und bekommen Antworten. „Wir klären gerne über unsere kostenfreie Arbeit in der Sterbe- und Trauerbegleitung auf“, so der Verein.

In schweren Zeiten nicht alleine

Der Ambulanten Hospizgruppe sei es ein großes Anliegen, die Möglichkeiten für Betroffene in der häuslichen Betreuung zu definieren, da noch immer viele Menschen nicht ausreichend über die ehrenamtliche Arbeit der gut geschulten Mitglieder informiert seien. Wären sie doch auch in Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern im Umkreis tätig.

Die Ambulante Hospizgruppemöchte deutlich machen, dass betroffene Menschen auch in solch einer schweren Zeit nicht alleine seien.