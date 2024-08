Bunte Open-Air-Galerie

Der Countdown für das schönste Wohlfühl-Festival in NRW läuft: Vom 16. bis zum 17. August kehrt San Hejmo zum dritten Mal zurück an den Airport Weeze. An zwei Veranstaltungstagen begrüßt das Multigenre-Festival für Livemusik, Urban Art und Street Food mehr als 60.000 Besucherinnen und Besucher.

Dabei lädt das besondere Zusammenspiel von Kunst und einem vielfältigen Musikprogramm aus HipHop, Pop und tanzbarer Partymusik zu einem der unvergesslichsten Wochenenden des Jahres ein. Musikalische Highlights wie Macklemore, Shirin David, Deichkind, Kontra K, Giant Rooks u. v. m. werden durch herausragende nationale und internationale Street-Art-Künstlerinnen und Künstler ergänzt, die das Gelände auch in diesem Jahr wieder in eine riesige Open-Air- Gallery verwandeln und gemeinsam das Herzstück des Festivals bilden.

Bereits in den vergangenen Festivaleditionen zog das farbenfrohe Gelände des „Heiligen Zuhause“ die Besucherinnen und Besucher mit über 100 handverlesenen Kunstwerken von Graffiti, über drei Stockwerke hohe Murals bis hin zu beeindruckender Skulpturen-Kunst in seinen Bann. Auch in diesem Jahr werden mehr als 30 Künstlerinnen und Künstler das Gelände des San Hejmo Festivals in eine bunte Open-Air-Gallery verwandeln. Dabei werden renommierte Künstlerinnen und Künstler aus den Vorjahren wie Hera, Bordalo II, Mister Woodland, Dorf Masche oder Swalt durch spannende neue nationale und internationale Artists unterstützt:

Der griechische Street-Art-Künstler Insane 51 ist bekannt für sein traditionelles Graffiti, das durch moderne dreidimensionale Effekte bereichert wird. Er nutzt verschiedene Farben und das faszinierende Zusammenspiel von Illusionen und Tiefe, um einen 3D-Effekt zu erzeugen, der normalerweise nur mit einer 3D-Brille sichtbar ist. Für San Hejmo hat das Team jedoch eine spezielle Technik entwickelt, sodass keine Brillen erforderlich sind.

Farid Rueda, ein Künstler aus Mexiko, lässt sich bei seinen Graffiti-Arbeiten von seiner faszinierenden Herkunft inspirieren. Dabei schafft er neue Konzepte, um die mexikanische Kultur auf einzigartige Weise darzustellen, ohne in klassische Klischees zu verfallen.

Der Londoner Street-Art-Künstler Fanakapan spezialisiert sich auf die hyperrealistische Darstellung alltäglicher Objekte. Seine Sprühtechnik zeichnet sich durch eine besondere Kombination aus Licht und Schatten aus, wodurch unter anderem seine bekannten 3D-Heliumballons entstehen, die das menschliche Auge täuschen. Zuvor arbeitete er als Requisitenbauer, widmete sich jedoch seit den frühen 2000er Jahren der Street-Art und hat sich einen festen Platz in der Urban-Art-Szene erarbeitet.

An beiden Festivaltagen erwartet die Besucherinnen und Besucher eine besondere Show: Das Münchener Künstlerkollektiv Broke.Today präsentiert „XXX – Die große Kunst-Piepshow“ auf dem San Hejmo Festival. Die vier Künstler laden viermal täglich zu einer kostenlosen Live-Show ein, bei der die beeindruckendsten Farben der Stadt und die größten Pinsel des Landes zum Einsatz kommen. Es erwartet die Besucherinnen und Besucher ein unvergessliches Erlebnis, das sie noch tiefer in die Welt von SanHejmo eintauchen lässt.

Neben dem starken Line-Up und dem bunten Urban Art-District bietet San Hejmo mit einer abwechslungsreichen Street-Food-Meile auch zahlreiche kulinarische Highlights. Das Food-Angebot reicht dabei von internationalen Spezialitäten, über vegane Köstlichkeiten bis hin zu erfrischendem Soulfood. Bei Turbobao erhalten die Besucherinnen und Besucher zum Beispiel taiwanesische Bao Buns in unterschiedlichen Variationen. Maison Touareg versorgt Freunde des guten Geschmacks mit mediterran-arabischer Küche aus dem Maghreb. Herzhaft oder Süß. Feinste Kaffeespezialitäten aus einer Retro-Siebträgermaschine bietet der Barista Bus, während alle Liebhaberinnen und Liebhaber veganer Köstlichkeiten sich unter anderem beim Londoner-Streetfood Che Vegan ausleben können.

Als Top-Partner präsentiert Warsteiner in diesem Jahr die „Warsteiner Talent-Stage“, um junge Nachwuchstalente zu fördern. Bis Mitte Juni hatten aufstrebende Musikerinnen und Musiker die Möglichkeit, sich als „Warsteiner Talents of San Hejmo“ zu bewerben. Aus über 200 Einsendungen konnten fünf Acts von einer qualifizierten Fachjury ausgewählt werden, die am San Hejmo-Freitag die Chance haben, auf einer kleinen Bühne neben großen Stars wie Macklemore zu performen. Alle fünf Talents erhalten ein Preisgeld sowie Tagestickets für ihre Fans. Der Gewinner oder die Gewinnerin wird von einer Fachjury vor Ort ausgewählt und erhält im Anschluss an das Festivalwochenende zusätzlich eine exklusive Studio-Session bei Bamboo-Artists, dem Label, bei dem unter anderem Ski Aggu unter Vertrag ist.

Das San Hejmo Festival erfreut sich in diesem Jahr einer beispiellosen Nachfrage: Bereits jetzt sind mehr Tickets im Umlauf als im vergangenen Jahr. Dank eines außergewöhnlichen Line-ups und einer beeindruckenden Festival-Experience, die keine Wünsche offen lässt, sind viele Ticketkategorien bereits ausverkauft. Dazu gehören alle VIP-Kategorien, das beliebte Friendship-Camping sowie das Add-On für das Wohnmobilcamping. Noch limitiert verfügbar sind unter anderem 2-Tages-Tickets (inklusive Camping) ab 219€, 2-Tages-Tickets (ohne Camping) ab 189€ sowie Tagestickets für Freitag ab 105€ und Samstag ab 115€. Auch das kostenlose Add-On für das Green-Camp ist weiterhin im Ticketshop erhältlich.

Tickets für San Hejmo 2024 können unter https://tickets.sanhejmo.com erworben werden. Darüber hinaus sind Tickets für Inhaberinnen und Inhaber des KulturPass über die App verfügbar.