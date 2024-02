Der VFR Kevelaer beging seine Kappensitzung im Konzert- und Bühnenhaus Bunte Karnevalsfeier in Kevelaer

/ von Lisa Schweren

Die Jecken des VFR Kevelaer feierten auf der Kappensitzung. Fotos: LS

In der nächsten Woche endet die Karneval-Session bereits mit dem Rosenmontagszug. Doch noch haben die Jecken Kevelaer fest in der Hand. So quartierte sich der VFR Blau-Gold-Kevelaer für mehrere Veranstaltungen im Konzert- und Bühnenhaus der Wallfahrtsstadt ein. Ein besonderes Highlight dabei, wie im jeden Jahr, die große Kappensitzung.

Dafür fanden sich die karnevalbegeisterten Kevelaererinnen und Kevelaerer am vergangenen Samstag, 3. Februar, im Bühnenhaus ein. Der Abend begann, wie es sich gehört, nicht um Punkt 19 Uhr, sondern um 19:11 Uhr mit einem Einzug aller Beteiligten des Vereins.

Die Begrüßung übernahm die Präsidentin Elke Tebartz, die sich besonders über die Mädchen der Tanzgruppen freute: „Die Mädels sehen wieder fabelhaft aus.“ Doch sie gab das Wort schnell an Willi Holtappels ab, der durch den Abend führen würde. Holtappels sprach kurz die schweren Zeiten an, in denen die Welt sich befindet, um klar zustellen, dass man gerade wegen dieser weiter feiern müsse. „Karneval ist bunt. Und Kevelaer ist bunt. Auf die Farbe Braun haben wir keine Lust“, machte er klar, bevor er der ersten Gruppe des Abends die Bühne überließ.

Musikalischer Start

Die „Swingenden Doppelzentner“ Kevelaer stimmten mit ihrem Set auf den kommenden Abend ein. Für die Kappensitzung hatten sie extra „Prinzessin“ v…