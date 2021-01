Bunte Bilder zieren die Gesamtschule

Dass die Gesamtschule Kevelaer sich als bunter Lernort versteht, soll nun auch nach außen strahlen: Schülerinnen und Schüler der siebten und neunten Jahrgänge haben in ihren Religionskursen gemeinsam mit den Lehrerinnen Annette van de Wetering und Saskia Reinkens die Fensterscheiben des großen Glasgangs, der vom Schulhof aus einzusehen ist, mit großformatigen, bunten Bildern verziert. Wenn das Licht in dem Gang angeschaltet ist, ergibt sich so ein beeindruckender Effekt.

Zu sehen sind auf den Bildern Weihnachtsmotive, aber auch Anbindungen an die gegenwärtige Pandemie. „Wir hoffen, ein wenig von der Fröhlichkeit und dem Optimismus, die unser Schulleben in weiten Teilen tragen, in diesen dunklen Tagen an die Menschen in Kevelaer weiterzugeben und ihnen eine kleine Freude zu machen“, sagt Annette van de Wetering zum Hintergrund der Aktion.