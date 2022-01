Bundespolizei verhaftet 30-Jährigen in Kevelaer

Am Mittwochnachmittag, 19. Januar 2022, um 16.30 Uhr, kontrollierte eine Streife der Bundespolizei einen 30-jährigen Rumänen im Regionalexpress RE 10 auf Höhe des Bahnhofs in Kevelaer. Die Personalienüberprüfung in den polizeilichen Fahndungssystemen ergab, dass der Reisende mit einem Haftbefehl wegen Körperverletzung durch die Staatsanwaltschaft Kleve gesucht wurde. Hiernach hatte der Verurteilte noch eine Geldstrafe in Höhe von 600 Euro zu zahlen oder eine 40-tägige Haftstrafe zu verbüßen.

Der Mann wurde daraufhin verhaftet und zur weiteren Sachbearbeitung zum Bundespolizeirevier Kempen gebracht. Durch Zahlung der Geldstrafe auf der Dienstelle konnte der Rumäne die ihm drohende Haftstrafe abwenden. Er durfte anschließend weiterreisen.