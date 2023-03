Dartclub „Flying Bits“ organisiert am 25. März 2023 wieder ein Dartturnier in Wetten „ Bullseye “ und „ Triple-20 “ im Knoase-Saal

Die „Flying Bits“ (v.l.) Robin Gräven, Felix van Ooyen, Marius Kröll, Max Gräven, Paul Michels, Jonas Görtz, Leon Hebben und Ben Michels freuen sich auf das Dartturnier im Knoase-Saal und hoffen auf viele Dartfans, die zum Zuschauen vorbeikommen. Foto: privat

„Game on“ heißt es am Samstag, 25. März 2023, wieder für die Hobby-Dartspielerinnen und -spieler im Wettener Knoase-Saal. So lautet beim Darts nämlich die übliche Aufforderung des Schiedsrichters, ein Spiel zu beginnen. Insgesamt 64 Teilnehmende gehen beim diesjährigen Dartturnier der „Flying Bits“ an den Start und treten an sechs Dartscheiben parallel gegeneinander an.

Dabei hätten es auch locker mehr Spielerinnen und Spieler sein können. Zumindest, wenn man nach den Anmeldezahlen geht. 25 Personen stehen zurzeit noch auf der Warteliste. „Wir mussten die Zahl der Teilnehmer aber leider begrenzen“, erklärt Leon Hebben von den „Flying Bits“. „Das wäre für uns logistisch gar nicht möglich gewesen, denn das Turnier muss ja auch irgendwann zu Ende gehen.“

Dartsport im Trend

Dass der Dartsport anscheinend auch in der Wallfahrtsstadt immer beliebter wird, dürfte auch an dem guten Abschneiden der deutschen Dart-Profis bei der vergangenen Darts-WM in London liegen. Den Zusammenhang sieht auch Marius Kröll, ebenfalls Mitglied im Wettener Dartclub. „Den Effekt haben wir ganz deutlich gemerkt. Innerhalb kürzester Zeit waren alle freien Turnierplätze vergeben.“ Jetzt hoffen die Dartfreunde auf möglichst viele Zuschauerinnen und Zuschauer, die sich das Turnier am 25. März ab 18 Uhr anschauen werden. Der Eintritt ist übrigens frei.

Den „Flyin…