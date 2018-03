Kevelaer. Hand aufs Herz, woran denken Sie, wenn sie vom Malteser Hilfsdienst (MHD) hören? Wohl eher an Blaulicht und Blut als an Bürokratie, oder? Da geht es Ihnen so wie vielen. Und das sei genau der Grund, warum viele Menschen gar nicht erst auf die Idee kämen, sich bei den Maltesern ehrenamtlich zu engagieren – weil sich sich einfach nicht zutrauen, „im Blaulichtbereich“ zu helfen. Deshalb hat die Hilfsorganisation ihre Suche nach Ehrenamtlern jetzt sozusagen auf eine breitere Basis gestellt. Die zugehörige Kampagne stellte die Diözesanpressereferentin Jennifer Clayton jetzt in Kevelaer vor.