Bürgerversammlung zum Thema Verkehrskonzept

Liegt‘s am mangelnden Interesse für das Thema oder hat die lange Laufzeit im Zuge der Pandemie die Kevelaererinnen und Kevelaerer müde gemacht? Bürgermeister Dr. Dominik Pichler jedenfalls hatte sich mehr Resonanz erhofft für die Bürgerversammlung, bei der am 28. September 2022 die Einwohnerschaft Gelegenheit hatte, sich persönlich in die Erarbeitung eines zukunftsorientierten Verkehrskonzeptes einzubringen.

Nur rund 25 Kevelaererinnen und Kevelaerer waren zu dem Termin gekommen, bei dem das mit der Erstellung eines Konzeptes beauftragte Büro „stadtVerkehr“ aus Hilden die Anregungen aufnehmen wollte.

Bereits seit 2019 läuft das Projekt, eine Haushaltsbefragung ist bereits erfolgt, Verkehrszählungen haben stattgefunden, die Auslastung der Parkplätze wurde erfasst. Darüber hinaus hatten Bürgerinnen und Bürger die Gelegenheit, online Stellen mit Handlungsbedarf zu skizzieren und ebenfalls online über den sogenannten „mobiGator“ Fragen bezüglich der Verkehrsentwicklung zu beantworten. Auch die in der Bürgerversammlung angegebenen Beiträge sollen nun nach Angaben des Büros in das Konzept einfließen.

Informationen zu dem Konzept, einen Zwischenbericht und weitere Beiträge zum Thema Mobilität findet man auf der Internetseite der Stadt Kevelaer unter dem Stichwort „Mobilität“.