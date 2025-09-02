Bürgerversammlung Südliche Innenstadt

Die Wallfahrtsstadt Kevelaer lädt alle interessierten Bürgerinnen und Bürger herzlich zur Bürgerversammlung zum Bebauungsplan Nr. 98 „Südliche Innenstadt“ ein. Die Veranstaltung findet im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung am Dienstag, 2. September 2025, um 18.30 Uhr im Konzert- und Bühnenhaus, Bury St. Edmunds-Straße 5 in Kevelaer, statt.

Im Rahmen der Veranstaltung wird das beauftragte Planungsbüro Dr. Jansen den aktuellen Stand der Planungen vorstellen. Anschließend haben die Bürgerinnen und Bürger Gelegenheit, Anregungen und Bedenken einzubringen und Fragen zu stellen.

Neben der Bürgerversammlung können die Planunterlagen bis zum 17. September 2025 im Rathaus der Stadtverwaltung, Peter-Plümpe-Platz 12 in Kevelaer, Abteilung 2.1 Stadtplanung, 4. Stockwerk, eingesehen werden. Innerhalb dieser Frist besteht die Möglichkeit, während der Dienststunden (montags bis donnerstags: 9 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr, freitags: 9 bis 12 Uhr) schriftlich oder mündlich Stellungnahmen abzugeben. In Zimmer 411 können darüber hinaus weitere Auskünfte zu dieser Planung erteilt werden.

Auf der Website der Wallfahrtstadt Kevelaer finden Sie alle Informationen zu aktuellen Bebauungsplanverfahren im Stadtgebiet.