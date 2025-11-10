Bürgersprechstunde mit dem Landrat

Landrat Christoph Gerwers bietet erneut eine offene, digitale Bürgersprechstunde an. Wer mit dem Landrat ein aktuelles, persönliches Thema besprechen möchte, hat dazu Gelegenheit am Montag, 10. November 2025.

Zwischen 16 und 18 Uhr erhalten Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit zu einem Telefonat oder Videoanruf.

Voraussetzungen sind: Es handelt sich um ein Thema in Zuständigkeit des Kreises Kleve oder des Landrats. Die Interessenten haben sich vorab angemeldet, Kontaktmöglichkeiten per Telefon und E-Mail angegeben und sind zum vereinbarten Zeitpunkt für den Kreis Kleve erreichbar.

Die Anmeldung zur Bürgersprechstunde erfolgt ausschließlich über das Online-Formular auf der Internetseite www.kreis-kleve.de/buergersprechstunde.

Eine Anmeldung ist ab sofort möglich.

Es gilt das „Windhund-Prinzip“: Die ersten Interessenten erhalten eine Zusage. Jede und jeder, der oder die das Online-Formular ausgefüllt hat, erhält eine Information, ob und wie eine Teilnahme möglich ist oder nicht.

Für den Videoanruf ist keine Softwareinstallation erforderlich. Wer eine Absage erhält, kann für sein Anliegen das Kontakt- und Beschwerdeformular des Kreises Kleve nutzen (www.kreis-kleve.de/kontaktformular-lob-kritik). Abgesagte Anfragen für die Bürgersprechstunde werden nicht gespeichert.