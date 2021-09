Bürgerschützen Kevelaer haben ihren ersten Regenten

Die Bürgerschützen-Gesellschaft Kevelaer 1881 e.V. ermittelte erstmals in der Vereinsgeschichte ihren Regenten. Nach einem Schießwettbewerb auf die drei Preise (Kopf und Flügel des Vogels) kämpften die Anwärter um die Regentenwürde. Drei Anwärter hatten sich vorab in die Schießliste eingetragen, um den Titel „Regent 2021“ zu erringen. Letztlich war es Klaus Keuler, dem neben Treffsicherheit auch das Quäntchen Glück zum Titel verhalf. An seiner Seite kämpften die Schützenbrüder Klaus Laermann und Robert Ilka.

Die Bürgerschützen freuen sich, durch diese abgewandelte Form des Schießwettstreits einen Schritt in Richtung „normales“ Schützenleben zu gehen – nach langer coronabedingter Pause. Die Gruppe der angetretenen Schützenbrüder war überschaubar, was aber der guten Stimmung an der „Stange“ keinerlei Abbruch tat.

Ausgelassene Stimmung und Schützenbesuch

Bei strahlendem Sonnenschein und spätsommerlichen Temperaturen waren weiße Hemden mit Krawatten die prägenden Kleidungsstücke – nur zum Antreten und zur abschließenden Übergabe der Preise und der Ehrungen wurde das volle Ornat angelegt. Über den Besuch befreundeter Schützenvereine durften sich die Bürger ebenfalls freuen.

Zwei Bürgerschützen hatten sich bereits bei der Ende August stattgefundenen Buschpartie als Anwärter eingetragen – und damit die Durchführung des Regentenschießens erst ermöglicht. Mit Bürgerschütze Klaus Keuler war das Trio der Anwärter dann komplett.

Im fairen und geselligen Miteinander sowie bei dem einen oder anderen Kaltgetränk hielt sich das Holzgetier länger als zunächst vermutet auf der Stange. Der finale Schuss gelang Klaus Keuler, der nunmehr zum Würdenträger diesen Jahres wurde.