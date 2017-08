Bürgerbusverein „Wido“ in der Kaasboerderij in Lievelde

Es ist „nicht alles Käse“ stand auf der Einladung an die aktiven Fahrer und Partner des Bürgerbusvereins Kevelaer-Winnekendonk. Als Dankeschön für die ehrenamtliche Tätigkeit der Fahrer hatte der Verein zu einer Bustour in die Kaasboerderij Weenink nach Lievelde/NL eingeladen. Für die Besucher und Gäste gab es zunächst von Herrn Weenink eine Filmvorführung „Gras zu Käse“ über den Hof und die Herstellung von Käse und Milchprodukten. Nach einer ausgiebigen Stärkung führte dann Bauer Weenink die Gruppe über den Hof und zu den Stallungen. Ein besonderes Highlight war, es kalbte eine Kuh und ein Kälbchen erblickte unter den Augen einiger Besucher das Licht der Welt. Besonders interessant war das große Käselager. Käse mit den verschiedensten Kräuterbeimischungen und Geschmacksrichtungen reifen hier. Viel Spaß brachte der anschließende Käse Quiz. Hier konnten die Teilnehmer ihr Wissen über Käse unter Beweis stellen. Beim abschließenden Besuch des Hofladens, der Hofprodukte und andere Artikel anbot, konnten alle noch einige hofeigene Köstlichkeiten mit nach Hause nehmen. Gegen 16.20 Uhr fuhr der Bus wieder in Richtung Kevelaer. Ein schöner Tag ging zu Ende.

„Lust auf Bus?“, da dem Verein dringend Fahrer fehlen,werden alle, die sich gerne für 3 Std. /Woche ehrenamtlich engagieren möchten, um Mithilfe gebeten. Tel. Hajo Kohlhoff 02832 9792538