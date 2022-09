Bürgerbusverein Wetten hat neuen Vorsitzenden

Beim Bürgerbusverein Kevelaer-Wetten geht eine Ära zu Ende. Heinz Peters, der im Jahr 1998 zu den Gründungsmitgliedern zählte und seit dieser Zeit Vorstandsvorsitzender des Bürgerbusvereins war, hat den Fahrzeugschlüssel und die Verantwortung für den Verein an Jürgen Clasen übergeben. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge verkündete Peters seinen Entschluss zum Rücktritt bei der jüngsten Jahreshauptversammlung des Bürgerbusvereins.

Peters war nahezu 25 Jahre jederzeit ein engagierter Gesprächspartner für alle Belange des Vereins – sei es eine Reifenpanne beim Fahrzeug, ein Batterieausfall im Winter oder ein unerwarteter Ausfall eines ehrenamtlichen Fahrers. Zur Not stand Heinz Peters für den Transfer der Fahrgäste selbst bereit. Stets hat er darauf geachtet, dass die gesamte Ortschaft Wetten an den öffentlichen Personennahverkehr angeschlossen blieb. So mancher Schüler und so manche Schülerin wird sich rückblickend gerne erinnern, wie zuverlässig und persönlich der Schultransfer abgelaufen ist.

„Heinz Peters hat seinen Posten mit Leib und Seele ausgefüllt,“ blickt Hans-Josef Thönnissen von den Stadtwerken Kevelaer auf die gut zwei Dekaden zurück, in denen man Hand in Hand mit Peters für die Mobilität der Menschen in den Ortschaften aktiv war. Es sei ihm über Jahrzehnte geglückt, die Busverbindung zwischen Wetten und Kevelaer zu erhalten. „Heinz Peters hinterlässt große Fußstapfen“, ist sich Thönnissen sicher.

Auch die Vorstandsmitglieder des Bürgerbusvereins danken ihm für sein unermüdliches Engagement: „Es war des Öfteren eine Herausforderung, ehrenamtliche Fahrerinnen und Fahrer zu finden und bei der Stange zu halten. Auf seine einzigartige und persönliche Art ist es Heinz Peters nicht nur gelungen, den Verein mit ins Leben zu rufen, sondern – was viel schwieriger ist – am Leben zu erhalten.“

Dem Nachfolger Jürgen Clasen wünschen sie ein ebenso gutes Händchen, wenn es darum geht, die Geschicke des Bürgerbusvereins Kevelaer-Wetten zu lenken. Der hat die Nachfolge mit großer Freude und Motivation angetreten und freut sich auf die neue Aufgabe.