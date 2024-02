Bürgerbusse an Karneval

Wenn in Kevelaer am Rosenmontag die Jecken feiern und schunkeln, fahren auch die Bürgerbuslinien in einem anderen Takt:

So beendet der Bürgerbus Kervenheim am Montag, 12. Februar, seine Touren um 12.48 Uhr am Bahnhof in Kevelaer.

Der Bürgerbus Winnekendonk stellt sein Fahrangebot um 13.44 Uhr an der Haltestelle „Krankenhaus“ in Kevelaer ein.

Der Bürgerbus Twisteden beendet den Fahrbetrieb um 13.28 Uhr in Twisteden, Haltestelle „Gerberweg“.

Der Bürgerbus Wetten fährt am Rosenmontag nach dem für Samstage gültigen Fahrplan und stellt um 12.23 Uhr den Fahrbetrieb an der Haltestelle „Wetten Schule“ ein.