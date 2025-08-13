Bürgerbus Winnekendonk ändert Route

Wegen einer Straßensperrung auf dem Achterhoeker Schulweg muss der Bürgerbus Winnekendonk ab Donnerstag, 14. August 2025, seine Route nochmals anpassen.

Neben der Haltestelle „Achterhoeker Schulweg“ können nun auch die Haltestellen Oetzelstraße, Achterhoek Kirche und Elders/Boll in diesem Zeitraum nicht mehr bedient werden. Die übrigen Haltestellen der Route bleiben unverändert im Fahrplan.

Der Bürgerbusverein Winnekendonk und die Stadtwerke Kevelaer bitten alle Fahrgäste um Verständnis für die Einschränkungen.

Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich vier Wochen. Sobald die reguläre Strecke wieder befahrbar ist, werden die Haltestellen wie gewohnt angefahren.