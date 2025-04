Bürgerbüro kehrt ins Rathaus zurück

Das Bürgerbüro der Wallfahrtsstadt Kevelaer hat neue Räumlichkeiten bezogen und befindet sich ab sofort nicht mehr im Rathausanbau, sondern im Erdgeschoss des Rathausgebäudes.

Der Zugang erfolgt über den linken Eingang des Rathauses (ehemals Eingang Tourist-Information). Hier befindet sich auch ein Wartebereich für die Besucherinnen und Besucher.

Die Öffnungszeiten bleiben unverändert. Mit Ausnahme von Freitag, 7.30 Uhr bis 10 Uhr sind vorab Termine zu vereinbaren.

Für die Buchung kann man gerne das Online-Terminbuchungssystem auf der städtischen Webseite www.kevelaer.de nutzen.

Grund für den Umzug ist eine bürgerfreundliche und Folgenutzung der Räumlichkeiten, die bislang von der Tourist Information genutzt wurden. Die Tourist Information ist seit Anfang April in das Informationsgebäude am Solegarten St. Jakob umgezogen und bietet nun dort alle Angebote und Informationen rund um die touristischen Themen für Gäste und Einheimische an.

Die Beschriftung der Gebäudeeingänge wird in Kürze angepasst. Bis dahin wird um Verständnis für eventuelle Unklarheiten bei der Orientierung gebeten.

Hinweis: Ab dem 1. Mai 2025 dürfen ausschließlich digitale Lichtbilder für die Beantragung von Personalausweisen und Reisepässen genutzt werden. Die Wallfahrtsstadt Kevelaer bietet voraussichtlich ab dem 1. Mai 2025 zusätzlich eine digitale Lichtbilderfassung an zwei Aufnahmesystemen an.

Weitere Informationen hierzu folgen in Kürze.

Öffnungszeiten Bürgerbüro – nur nach vorheriger Terminvereinbarung:

montags und dienstags von 9 bis 17 Uhr

mittwochs von 9 bis 12.30 Uhr

donnerstags von 9 bis 18 Uhr

freitags von 10 bis 12.30 Uhr (von 7.30 bis 10 Uhr – ohne vorherige

Terminvereinbarung)

samstags von 10 bis 12.30 Uhr.

Anliegen ohne Termin

Folgende Anliegen können Sie ohne Termin an der Rathausinformation (Eingangsbereich rechter Rathauseingang) erledigen: