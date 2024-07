Bürgerbegehren Reichswald

Am Montag, 22. Juli 2024, werden Vertreter der Bürgerinitiative Internationalpark Reichswald um 11 Uhr das Bürgerbegehren zum Nationalpark Reichswald bei der Kreisverwaltung einreichen.

Die Initiative hat in den letzten drei Monaten, unterstützt durch viele Helferinnen und Helfer, weit mehr als die für ein Bürgerbegehren benötigten 10.601 Unterschriften gesammelt. Insgesamt haben ca. 15.000 Bürgerinnen und Bürger das Begehren unterschrieben. Dies ist ein überzeugender Nachweis dafür, wie stark die Bürgerinnen und Bürger die Idee eines Nationalparks im Reichswald unterstützen. Aber auch, wie sehr sie die Möglichkeit dieser politischen Teilhabe wertschätzen.

Die Initiative hofft nun, dass der Kreistag angesichts dieser eindrucksvollen Beteiligung am Bürgerbegehren seine ablehnende Haltung gegenüber einer Bewerbung überdenkt, vor allem, da die Konkurrenten für einen Nationalpark Reichswald bereits aus dem Verfahren ausgeschieden sind.

Sollte der Kreistag diese Chance und Verpflichtung, durch einen Nationalpark Reichswald die Biodiversität zu stärken und dem Artensterben entgegenzuwirken, nicht ergreifen, beantragt die Bürgerinitiative einen Bürgerentscheid zu dieser Kreisangelegenheit.

Einen besonderen Dank möchte die Initiative allen Helferinnen und Helfern aussprechen. Ohne ihre Unterstützung wäre es nicht möglich gewesen, in dem großen Gebiet des Kreises Kleve eine so beeindruckende Zahl an Unterschriften zu sammeln.