Die Event-Reihe „Amphoria“ von Michael Schmidt geht in die nächste Runde. Bühnenhaus wird zum „ Lost Place “

/ von Elena Gavriil

Das Orga-Team rund um (v.l.) Hendrik Görtz (Kevelaer Marketing), Heidi Verriet (Restaurant „Herr Lehmann“), Verena Rohde (Leiterin Kevelaer Marketing) und Michael Schmidt (Inhaber „Herr Lehmann“) freut sich auf das Amphoria-Event im Oktober und über den Start des Kartenverkaufs. Foto: eg

Zugegebenermaßen darf man sich durchaus die Frage stellen, wie das Motto „Lost Places“ mit einer auf 800 Gäste ausgelegten Veranstaltung zusammenpassen soll. Denn „lost“ (deutsch: verloren) sollte das Kevelaerer Konzert- und Bühnenhaus am 28. Oktober 2023 im besten Falle nicht sein. Vertraut man dem erfahrenen Gastronom und Veranstalter Michael Schmidt, dürfte es ihm zweifelsohne gelingen, all das in Einklang zu bringen. Im Herbst geht seine Event-Reihe „Amphoria“ in die zweite Runde.

Mehr Mystik, mehr LED, mehr Grün

„Nach dem wirklich gelungenen Start im März, haben wir Bock, was Neues zu machen“, sagt der Inhaber des Kevelaerer Restaurants „Herr Lehmann“, Michael Schmidt. Man habe sich bewusst dazu entschieden, keine Fortsetzungsversion des ersten Events zu machen, sondern mit dem Motto „Lost Places“ neue Wege einzuschlagen. Allzu viel möchte Schmidt noch nicht verraten, aber die Stichworte „Dschungel“, „Azteken“ und „grün“ lassen erahnen, was die Gäste im Bühnenhaus erwarten wird. „Die Idee ist, einen Großstadtdschungel nach Kevelaer zu holen“, so der Veranstalter, der die Umsetzung gemeinsam mit dem Kevelaer Marketing stemmt. Alles solle mystischer und dunkler werden. Für die richtige Stimmung sollen rund 50qm LED-Technik sorgen.

Ordentlich was auf die Ohren gibt’s wieder von fünf DJs, „die alle schon ihre Erfahrungen auf großen Bühnen gemacht haben.“ Mit dem Line-Up hält Schmidt noch hinterm Berg. In Kürze soll’s allerdings die…