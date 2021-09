Bühnenhaus-Open-Air geht in den Endspurt

Nachdem der Vorplatz des Konzert- und Bühnenhauses an den vergangenen Wochenenden zur Freude aller Beteiligten gut gefüllt war, geht das „Bühnenhaus-Open-Air“ an diesem Wochenende in die letzte Runde. Es gibt noch Eintrittskarten für Kurzentschlossene.

Am Freitag, 3. September 2021, um 19 Uhr, eröffnet das Hohenloher Figurentheater das letzte Festivalwochenende mit dem Klassiker „Faust“. Die Inszenierung mit großen Stabfiguren beruht auf dem „Doktor Faustus“ von Marlowe. Mit Hilfe der handgefertigten Puppen entführt das Ehepaar Harald und Johanna Sperlich das Publikum in eine mittelalterliche Welt mit ihren Vorstellungen von Gut und Böse, von Teufelsbund und Höllenfahrt.

Am 4. September 2021 steht dann erneut die Musik im Vordergrund. Mit einem „Mini-Festival“ wird dem Bühnenhaus-Vorplatz Club-Atmosphäre eingehaucht. Die bekannten DJ ́s Lost Identity, FRDY und David Warden werden den Abend gestalten. Ab 17 Uhr startet das Festival voller House- und Elektro-Musik.

Die Drei aus der Musik-Szene

Hinter „Lost Identity“ steht ein junger DJ und Produzent aus Kevelaer. Er ist Resident-DJ von Parookaville und spielte bereits weltweit auf Festivals wie Tomorrowland und Ultra. Marius ist unter seinem Künstlernamen bekannt und erfolgreich in der „Hardstyle-Szene“ unterwegs. Viele große Festivals hat der DJ bereits bespielt und auch eigene Stücke produziert.

DJ und Produzent FRDY ist einer der ambitioniertesten Künstler der Szene. Der 25-jährige Plattenproduzent zeigte sein Talent bereits auf den Mainstages von Festivals wie Parookaville, Airbeat One, Nature One und Electrisize. Auf der Bühne erwartet das Publikum Mainstream-Sound gemischt mit Psy-Trance, Big Room und den „Harder Styles“.

David Warden ist ein aufstrebender DJ und Musikproduzent aus Deutschland. Im Alter von zehn Jahren entwickelte er sein erstes Interesse am Musizieren. Als er 18 wurde, schenkte ihm sein Vater ein Ticket für eine David Guetta-Show auf Ibiza, was der Moment für seine Entscheidung war, selbst DJ und Produzent zu werden.

Ein Schaf auf Reisen

Den Abschluss des Bühnenhaus-Open-Air macht das „Jungschaf Berthold“ vom Hohenloher Figurentheater. Das Kinder-Puppenspiel „Schaf Ahoi“ wird am 5. September 2021, um 15 Uhr die Bühne entern. Das Publikum wird dabei auf eine Insel in der Nordsee entführt – es sieht die Wellen, den Nebel, hört das Meeresrauschen: Denn die Bühne wird zum Meer mit Inseln und Festland. Hier lebt das Jungschaf mit seiner Mutter. Doch leider passt die Mutter viel zu sehr auf ihren Sohn auf und Berthold wird bald als „Muttersöhnchen“ verspottet, das man bei einer abenteuerlichen Flucht ans Festland nicht gebrauchen kann. Während des Stücks wird sich herausstellen, ob die Ausreißer wirklich auf Bertholds Wissen über das Meer, den Wind und das Schafleben im Allgemeinen verzichten.

„Wir hoffen, dass wir mit diesem abwechslungsreichen Programm, an drei Wochenenden, das Publikum zum Besuch von zukünftigen Live-Events bewegen konnten, denn die Künstler haben unsere Unterstützung dringend nötig“, sagt Verena Rohde, Leiterin der Abteilung „Tourismus & Kultur“.

Für alle Veranstaltungen gilt die 3-G-Regel. Die Besucher*innen müssen einen Nachweis darüber mitbringen. Es wird außerdem darum gebeten, die Hygieneregeln einzuhalten und bei Nichteinhaltung der Abstandsregelung eine Mund-Nasen-Maske zu tragen.