Brunnenführung durch Kevelaer

Am 31. Juli 2025 bietet das Kevelaer Marketing wieder eine besondere Stadtführung in den Sommerferien an. Unter dem Titel „Von Brunnen zu Brunnen“ geht es auf eine etwa einstündige Tour durch die Innenstadt – mit spannenden Geschichten rund um Wasser, Kunst und Historie.

Brunnen prägen seit Jahrhunderten das Stadtbild Kevelaers. Einst dienten sie als Wasserstellen und Treffpunkte, heute sind sie Ausdruck städtischer Gestaltung und kultureller Identität.

Über 17 Brunnen sind über das Stadtgebiet verteilt. Viele erzählen Geschichten, die auf den ersten Blick nicht zu erkennen sind. Die Führung richtet sich an Familien, Kinder und alle, die sich für Stadtgeschichte und das Thema Wasser interessieren. Das Gästeführer-Team vom Kevelaer Marketing beleuchtet die Bedeutung der Brunnen im Wandel der Zeit. Auch künstlerische Motive und historische Hintergründe kommen zur Sprache.

„Die Brunnen sind stille Zeitzeugen. Wer genau hinschaut und den Erzählungen lauscht, erkennt ihre Geschichten“, verrät Andrea Kirk, Bereichsleiterin Tourismus.

Mit der Entwicklung des Solegartens St. Jakob und der Anerkennung Kevelaers als Heilquellen-Kurbetrieb hat das Thema Wasser in der Wallfahrtsstadt zusätzlich an Bedeutung gewonnen. Die Führung startet um 14 Uhr am Priesterhaus auf dem Kapellenplatz.

Tickets für die Gästeführung sind im Vorverkauf im Ticketshop und in der Tourist Information im Solegarten St. Jakob erhältlich und kosten 6 Euro pro Person. Kinder bis 5 Jahre sind frei, Kinder und Jugendliche von 6 bis 16 Jahren zahlen 3 Euro. Der Familienpreis beträgt 15 Euro. Kurzentschlossene können auch spontan zum Treffpunkt kommen und sich vor Ort für die Führung anmelden.

Weitere Informationen sind auf der Website www.kevelaer-marketing.de, in der Tourist Information oder telefonisch unter 02832 122-991 erhältlich.