An das neue Pflaster auf der Hauptstraße haben wir uns mittlerweile ja schon gewöhnt. Aber da war doch noch was? Richtig: Bislang fehlen noch die Motivplatten, die den neuen Bodenbelag zieren sollen. Nach eingehender Diskussion, welche Materialien, welche Größe und vor allem welche Themen die Platten haben sollen, liegen jetzt Vorschläge auf dem Tisch. Als Entwürfe, noch wurden sie nicht in Bronze gegossen.