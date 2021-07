Bronze für den Kevelaerer SV

Am vergangenen Wochenende fanden in Mönchengladbach die Nordrhein-Meisterschaften der Leichtathlet*innen statt. Auch Kevelaerer Sportlerinnen gingen an den Start.

Marie Jasinski, Melanie Bollendonk und Berit Janowitz starteten im Dreisprung in der Altersklasse U18. Nachdem Melanie und Berit im Endkampf weitere drei Versuche hatten, verbuchten sie am Ende die Plätze 5, 8 und 9 (Berit Janowitz 10,27m, Melanie Bollendonk 9,46m, Marie Jasinski 9,18m).

Am kommenden Tag startete Berit Janowitz ein zweites Mal und sicherte sich mit einem Sprung über 1,45m die Bronzemedaille.