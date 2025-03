Brocante Markt in Kevelaer

Am 6. April 2025 ist es wieder soweit – die Kevelaerer Innenstadt verwandelt sich in einen bunten „Brocante Markt“. Über 50 Händler verteilen sich in der Kevelaerer Innenstadt. Von 11 bis 18 Uhr können Besucher und Kevelaerer nach Herzenslust an den Ständen mit ungewöhnlichen Waren stöbern. Von dekorativen Einzelstücken über Möbel mit dem Charme der Zeit bis hin zu skurrilen Unikaten bietet der „Brocante Markt“ eine vielfältige Auswahl, die das Event zu einem einzigartigen Einkaufserlebnis macht.

Ob Möbel, Wohnaccessoires oder Bekleidung – Brocante, das sind wunderschöne alte Stücke, umgeben vom Zauber vergangener Zeiten, voller Geschichten und Poesie, voller Lebensspuren.

Qualität, Originalität und eine liebevolle Präsentation stehen im Vordergrund. Besucherinnen und Besucher des „Brocante Markts“ in Kevelaer dürfen sich also auf wertigen Trödel, Antiquitäten sowie Raritäten freuen.

Neben dem Angebot der vielen Brocanteure haben auch die Geschäfte im Rahmen des Sonntags-Shoppings geöffnet. Von 13 bis 18 Uhr laden die Händlerinnen und Händler der Innenstadt dazu ein, nach Lust und Laune zu shoppen. Die lokale Gastronomie sorgt für das leibliche Wohl und rundet so den Besuch in der Kevelaerer Innenstadt ab.

„Der ,Brocante Markt‘ findet jetzt zum vierten Mal statt. Zusammen mit dem Sonntags-Shopping zieht das Event jedes Jahr viele Besucher an“, freut sich Citymanager Tobias Nelke.