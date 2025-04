Brocante-Markt in der Innenstadt

In Zeiten, in denen städtische Veranstaltungen finanziell immer häufiger auf der Kippe stehen, gab der Brocante-Markt in Kevelaer am vergangenen Sonntag ein deutliches Bild ab von dem, was ein gemeinsam mit einem professionellen Veranstalter organisierten Event zu leisten imstande ist. Gemeinsam mit dem verkaufsoffenen Sonntag – in diesen Zeiten auch nicht mehr ganz unumstritten – lockte der Markt mit hochwertigen Deko-Schnäppchen aus dem Nachbarland zahlreiche Besucherinnen und Besucher zu einem Bummel duch die Innenstadt ein. Rund 60 Stände zählte man in den Straßen und auf den Plätzen, allesamt um Qualität bemüht, um sich von Flohmärkten in der Umgegend abzusetzen. Einzelhändler öffneten, Cafés und Gaststätten öffneten – und die Besucher? Genossen es.

