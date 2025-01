Briefkasten beschädigt

Am Montag, 30. Dezember 2024, kam es gegen 15.30 Uhr am Gewerbering in Kevelaer zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer oder eine unbekannte Verkehrsteilnehmerin wurde dabei ein Briefkasten der Deutschen Post beschädigt. Die oder der Unfallverursacher oder -verursacherin entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen beziehungsweise ihren Pflichten als Unfallverursacher oder -verursacherin nachzukommen.

Die Kreispolizeibehörde Kleve erhielt durch einen anderen Verkehrsteilnehmer Kenntnis über den beschädigten Briefkasten. Dieser hatte zum genannten Zeitpunkt beobachtet, wie ein weißer Ford Focus ruckartig nach vorne bzw. nach hinten setzte. Einen Zusammenstoß des Fahrzeugs oder einen Knall hatte der Mitteiler nicht wahrgenommen.

Die Fahrerin des weißen Ford Focus konnte der Zeuge wie folgt beschreiben:

- weiblich - ca. 30 bis 35 Jahre alt - dunkelblonde Haare

Ob es sich bei dem weißen Ford Focus um das unfallverursachende Fahrzeug handelt, ist Teil der aktuell laufenden polizeilichen Ermittlungen. Hinweise zur beschriebenen Verkehrsunfallflucht nimmt die Polizei Geldern unter 02831 1250 entgegen.