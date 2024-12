Seit vielen Jahren gehört die Aktion „Briefe an das Christkind“ zum vorweihnachtlichen Programm der Wallfahrtsstadt Kevelaer.

Diese liebgewonnene Tradition bringt die Magie der Weihnachtszeit in die Herzen der Kleinen und sorgt für strahlende Augen und weihnachtliche Vorfreude. Kinder aus nah und fern haben die Möglichkeit, ihre Wünsche, Träume und liebevollen Botschaften an das Christkind zu schicken.

„Diese Briefe sind mehr als nur Wunschzettel – sie sind Ausdruck kindlicher Fantasie und Vorfreude auf das Weihnachtsfest“, findet Verena Rohde, Wirtschaftsförderin und Leiterin des Kevelaer Marketing. Daher sind auch in diesem Jahr alle Kinder herzlich eingeladen, ihre Weihnachtspost an das Christkind zu senden.

Persönliche Antwort

Für viele Familien ist die Teilnahme an dieser Aktion fester Bestandteil der Weihnachtsvorbereitungen. Was sie so besonders macht, ist die persönliche Antwort, die jedes Kind erhält.

Das Christkind nimmt sich die Zeit, um auf die Wünsche der Kinder einzugehen und ihnen eine frohe Weihnachtsbotschaft zurückzusenden. Die liebevoll gestalteten Antwortbriefe bringen die Augen der Kleinen zum Leuchten und verkürzen die Wartezeit bis Weihnachten.

Ab dem 29. November 2024 stehen vor der Tourist Information am Peter-Plümpe-Platz und im Forum Pax Christi, wo der Krippenmarkt stattfindet, wieder die roten Briefkästen bereit, die darauf warten, mit liebevoll gestalteten Briefen von Kindern gefüllt zu werden.

Jeder Brief, der bis zum 22. Dezember 2024 dort eingeworfen wird, erhält eine persönliche Antwort vom Christkind. Zudem können die Wunschzettel auch per Post an das Christkind im Rathaus, Peter-Plümpe-Platz 12 in 47623 Kevelaer, gesandt werden.

Um sicherzustellen, dass jedes Kind eine Antwort auf seinen Brief erhält, bittet das Christkind darum, den Vor- und Nachnamen sowie die vollständige Adresse leserlich anzugeben. Nur so erreicht jeder Antwortbrief sein Ziel.

Wunschzettel per E-Mail

Dank der Digitalisierung ist es auch möglich, Wünsche und Träume schnell und unkompliziert per E-Mail an das Christkind zu übermitteln. „Durch diese moderne Ergänzung sollen noch mehr Kinder die Chance haben, ihre Weihnachtswünsche zu äußern, egal wo sie sich befinden“, betont Annika Manthey, Mitarbeiterin im Kevelaer Marketing.

christkind@kevelaer.de

Und so funktioniert es: Einfach den Wunschzettel mit allen Weihnachtswünschen verfassen und diesen dann per E-Mail an christkind@kevelaer.de senden. Wer möchte, erhält die Antwort ebenfalls in digitaler Form. Es ist aber auch möglich, den Antwortbrief auf dem klassischen Weg per Post zu bekommen. Hierzu muss einfach die Adresse mit vollständigem Namen in der E-Mail angegeben werden.

Das Christkind freut sich bereits auf viele schöne Briefe und E-Mails und ist schon ganz gespannt auf die Wünsche der Kinder aus nah und fern.