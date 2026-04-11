Brautpaar der Woche

Am heutigen Samstag, den 11. April 2026 gaben sich Charlotte Lernen und Pascal Stefans das Ja-Wort im Schumacher Stübchen in Winnekendonk.
11. April 2026 / von Rudolf Beerden
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