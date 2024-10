Brassfabrik 4.0 im Bühnenhaus

Wer Bläsermusik in seiner innovativsten Form hören möchte, für den ist der Besuch des Konzerts des Ensembles „Brassfabrik 4.0“ im Konzert- und Bühnenhaus ein Muss. Am Dienstag, 22. Oktober 2024, um 19.30 Uhr können sich die Besucherinnen und Besucher des Konzerts auf vier Vollblutmusiker aus unterschiedlichsten musikalischen Stilrichtungen freuen.

„Brassfabrik 4.0“, das sind Hansjörg Fink an der Tenorposaune, Karsten Süßmilch mit der Bassposaune, Olaf Krüger an der Trompete und dem Flügelhorn und Carsten Gronwald, ebenfalls Trompete und Flügelhorn. Vier Blechbläser, die neue klangliche Wege gehen, frei nach dem Motto: „Erlaubt ist, was (uns) gefällt!“. Jeder Musiker des 2016 gegründeten Ensembles hat einen fundierten musikalischen und künstlerischen Werdegang, dementsprechende Erfahrung und ein weitgespanntes Netzwerk.

Die im Ruhrgebiet beheimateten, aber international gefragten Musiker arbeiten in klassischen Spitzenorchestern, in hochkarätigen Bigbands, bei Musicals, in avantgardistischen Ensembles oder als Solisten. Aus diesem außergewöhnlich vielfältigen Erfahrungsschatz schöpfen sie in ihrem gemeinsamen Spiel. Dabei steht der individuelle Ensembleklang im Vordergrund und garantiert dem Publikum ein außergewöhnliches Hörerlebnis.

Eintrittskarten für das Konzert sind im Ticketshop unter www.kevelaer-marketing.de, www.eventim.de, in der Tourist Information im Erdgeschoss des Rathauses sowie im Informationsgebäude am Solegarten St. Jakob zum Preis von 8 Euro erhältlich.