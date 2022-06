Boutique La Chérie hat neu eröffnet

Schon lange spielte Zenatt Rafiq mit dem Gedanken, den Schritt in die Selbstständigkeit zu gehen. Gewagt hat die junge Frau es jahrelang allerdings nicht, zu groß waren die möglichen Risiken. Nun hat sie in Kevelaer die Chance ergriffen, auf Mittel des „Sofortprogramms Innenstadt“ (das KB berichtete) zurückzugreifen und sich damit den Wunsch einer eigenen Boutique zu erfüllen.

Das Ziel des „Sofortprogramms zur Stärkung unserer Innenstädte und Zentren in Nordrhein-Westfalen“ des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW ist klar formuliert: „Die vorübergehende Anmietung leerstehender Ladenlokale durch die Städte und Gemeinden zur Etablierung neuer Nutzungen im Rahmen eines Verfügungsfonds soll innenstädtischem Leerstand entgegenwirken.“ In Kevelaer konnte dies in den vergangenen Monaten bereits mehrfach umgesetzt werden (das KB berichtete), wenngleich nicht alle Pläne von langfristigem Erfolg gekrönt waren. Nun ist auch der Leerstand an der Busmannstraße 34 dank der Fördermittel Geschichte. Zenatt Rafiq hat in dem Ladenlokal ihr Geschäft „La Chérie“ eröffnet.

Finanzielle Sicherheit

Die Betreiberin spielte schon seit etwa fünf Jahren mit dem Gedanken, sich selbstständig zu machen. Dank des Sofortprogramms hat sie sich jetzt dazu entschlossen, ihren Traum in die Tat umzusetzen. „Durch das Sofortprogramm kann ich mich mit geringeren Mietkosten besser auf die Etablierung meines Geschäfts konzentrieren, um auch nach Ablauf der Förderung finanziell auf sicheren Beinen zu stehen“, freut sich die junge Frau.

Seit Anfang Mai verkauft sie in ihrer Boutique Schuhe und Accessoires. Ergänzt wird ihr Angebot durch Taschen, Sonnenbrillen, Geldbörsen und Schmuck.

„So wie bei Frau Rafiq, können wir auch für weitere Interessierte durch die Fördermittel noch bis Ende 2023 Ladenlokale im Innenstadtbereich anmieten und weitervermieten. Eine gute Chance, die auch für Start-ups von Vorteil ist“, sagt Verena Rohde, Leiterin des Kevelaer Marketing. „Bei Interesse stehen wir gerne mit Rat und Tat – und Fördermitteln – zur Seite“, ergänzt Citymanager Tobias Nelke.