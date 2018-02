Will man die Grundidee einer „Beziehungskomödie“ mal ein wenig aufpeppen, ist das schon ein gelungener Ansatz: Der betrogene Ehemann geht zum Geliebten seiner Frau und fordert ihn auf, sich ein wenig intensiver um sie zu kümmern. Das ist die Szene, mit der „Sei lieb zu meiner Frau“ beginnt. Dass daraus ein bisweilen stark konstruiertes, aber dank flotter Dialoge dennoch kurzweiliges Stück Boulevardtheater entstehen kann, bewies die Tournee-Produktion des Theaters an der Kö um den Autor und Schauspieler René Heinersdorff am Dienstagabend im ausverkauften Bühnenhaus.