Boris Böhmann zurück in Kevelaer

Zehn Jahre lang – von 1992 bis 2002 – war Boris Böhmann als Chordirektor in St. Marien Kevelaer tätig und hat viele Musikbegeisterte, die heute noch in der Basilikamusik aktiv sind, nachhaltig geprägt.

Diese Verbundenheit ist auch nach über 20 Jahren auf beiden Seiten spürbar, und so freut sich der Orgelbauverein Kevelaer, Boris Böhmann mit dem Knabenchor der neuen Chorakademie Freiburg am Freitag, 25. April, 20 Uhr in der Marienbasilika begrüßen zu können.

Im Knabenchor der Chorakademie haben die ehemaligen Freiburger Domsingknaben eine neue Wirkungsstätte gefunden. Prof. Böhmann und die rund 50 jungen Sänger haben sich ein abwechslungsreiches Programm vorgenommen. U. a. den Gregorianischen Introitus vom 2. Sonntag der Osterzeit („Quasi modo geniti infantes“), das Kyrie und Gloria und Agnus Dei der Missa in tempore von Richard Rudolf Klein, das Abendlied „Bleib bei uns“ von Josef Rheinberger und Stücke von Charles Villiers Standford und Gabriel Fauré.

Der Chor wird an der Orgel begleitet von Basilikaorganist Elmar Lehnen.

Der Knabenchor der Chorakademie Freiburg wird vom Niederrhein aus seine Konzerttour durch NRW starten. Dafür haben sich die jungen Sänger eine Woche auf Schloss Walbeck einquartiert.

Tickets für dieses besondere Konzert kosten 15 und ermäßigt zehn Euro. Erhältlich im Ladenlokal Jacobs, Kapellenplatz 25, und im Ticketshop von St. Marien unter www.wallfahrt-kevelaer.de.

Infos: kultur-am-kapellenplatz.de und natürlich unter www.orgelbauverein-kevelaer.de.