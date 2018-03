„Herr, entwaffne die Zunge und die Hände, erneuere Herzen und Geist, damit das Wort, das uns einander begegnen lässt, immer „Bruder“ laute und unser Leben seinen Ausdruck finde in „Shalom, Frieden, Salam“!“ – Mit diesem Gebet um den Frieden von Papst Franziskus leitete Pastor Gregor Kauling die letzte Fastenpredigt in diesem Jahr ein, die Christel Neudeck vorbehalten war. Die Predig…



Die Witwe des Menschenrechtlers Rupert Neudeck (1939-2016), die gemeinsam mit ihrem Mann Cap Anamur zur Rettung der vietnamesischen „Boat People“ und den humanitären Verein „Grünhelme“ gründete, berichtete über das Leid, das ihrem Mann auf seinen Reisen in die Kriegs- und Krisengebiete der Welt begegnete und über seine…

