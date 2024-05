Blumenpracht im Katharinen-Haus

Ihre Augen blitzen verschmitzt, ihre Bilder scheinen zu pulsieren – Künstlerin und Gemälde scheinen zu einer lebendigen Einheit zu verschmelzen: Christa Gerhard stellt ihre Werke in der Cafeteria des Katharinen-Hauses aus. In den nächsten drei Monaten können sich die Betrachter in der Senioreneinrichtung des Caritasverbandes Geldern-Kevelaer von farbenfrohen Blumenwelten verzaubern lassen.

Gerhard malt Blumen. Ihr großer Garten dient ihr als Inspirationsquelle. Stets dienen ihr frische Blumensträuße als Vorlage und ihre Werke sind weit mehr als die übliche florale Ölmalerei. Auf eigenwillige Weise gelingt es der Künstlerin, das Wesen, die Seele der Pflanzen auf die Leinwand zu bannen. Mal in kräftigen, mal in zarten Farben spielt sie mit den Emotionen des Betrachters. Dieser kann sich von belebenden Gelbtönen mitreißen lassen, um dann in sanften grün-blauen Farbwelten wohltuende Ruhe und Gelassenheit zu finden. Sind ältere Arbeiten noch stark gegenständlich geprägt, so arbeitet die Künstlerin eifrig daran, ihre Blüten einer sanften Fragmentierung in den Farbwelten zu unterziehen, ohne die Seele der Blume zu verlieren.

Christa Gerhard, die in Straelen geboren wurde und heute in Kevelaer lebt, wollte schon immer malen. Doch in ihrer Kindheit, kurz nach dem Krieg, war es schwer, an Papier zu kommen. Doch schon damals nutzte sie jede freie Fläche. Den eigentlichen Anstoß, mit der Malerei zu beginnen, erhielt die Lehrerin aber erst Anfang der 80er Jahre durch eine befreundete Künstlerin, der es gelang, bei Gerhard eine Tür zu öffnen, die endlich eine nicht enden wollende Kreativität freisetzen sollte. Jahrelang zeigte sie ihre Werke niemandem. Doch mit der Pensionierung 2001 änderte sich alles. Ein Malkurs bei Helmut Aldenhoff in Kalkar führte Christa Gerhard in eine kreative Gemeinschaft. Die Künstlerin beteiligte sich fortan an zahlreichen Ausstellungen und nahm auch dreimal an der Landpartie Kevelaer auf dem Johanneshof teil.

Wer sich von den beeindruckenden Bildern verzaubern lassen und vielleicht sogar eines erwerben möchte, ist im Katharinenhaus zu den üblichen Öffnungszeiten herzlich willkommen. Bei Fragen zu den Werken ist die direkte Kontaktaufnahme mit der Künstlerin erwünscht.