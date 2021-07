Tecklenburg GmbH aus Straelen baut und vermarktet das „Tulpen- Quartier“ an der Hubertusstraße „ Blühendes Leben “ auf alter Gärtnerei

Das Tulpen-Quartier auf dem Gelände der ehemaligen Gärtnerei Rühl. Unten rechts die Hubertusstraße. Grafik: Tecklenburg

Das jahrelange Tauziehen um das Gärtnerei-Gelände an der Hubertusstraße scheint vorbei. Der Gewinner kommt aus Straelen und heißt Tecklenburg. Die Firma Tecklenburg GmbH baut auf dem Gelände der ehemaligen Gärtnerei Rühl, gelegen zwischen Windmühlenstraße und Erdkampsweg, 22 Doppelhaushälften. „Die ersten Arbeiten haben bereits begonnen“, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung des Unternehmens. Fertigstellung sei zum 1. Quartal 2023, heißt es auf der Internetseite des Unternehmens. Man befinde sich noch ganz am Anfang des Projekts, heißt es auf Nachfrage aus dem Unternehmen.

Dass man in dem „vollumfänglichen Immobilienunternehmen“ mit der „über 140-jährigen Geschichte“ weiß, wie man neue Wohnquartiere entwickelt und vermarktet, darf man den Straelenern unterstellen. „Wir freuen uns und sind stolz darauf, nun mit unserem neuesten Projekt ,Tulpen Quartier- Das blühende Leben‘ im Herzen der charmanten Stadt Kevelaer tätig werden zu dürfen“, heißt es in der Pressemitteilung.