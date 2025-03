Blick hinter die Kulissen in Kevelaer

Auch in diesem Jahr bietet die Wirtschaftsförderung in Zusammenarbeit mit fünf lokalen Unternehmen wieder die einzigartige Gelegenheit, einen Blick hinter die Türen erfolgreicher Betriebe zu werfen und mehr über deren Arbeitsalltag zu erfahren.

„Die hohe Nachfrage und positiven Rückmeldungen der letzten Jahre bestätigen, dass unsere Aktion nach wie vor großes Interesse weckt. Es ist eine hervorragende Möglichkeit für alle, die mehr über die Unternehmen vor Ort erfahren möchten“, erklärt Verena Rohde, Wirtschaftsförderin und Leiterin Kevelaer Marketing.

Welche lokalen Unternehmen sind dabei?

Im Zeitraum von April bis Juni 2025 haben Interessierte die Möglichkeit, die „Haus Freudenberg GmbH“, „Irrland GmbH & Co. KG“, „Romanus Seifert & Sohn GmbH & Co. KG“ sowie „Euro-fleurs Elbers GmbH & Co. KG“ und „Butzon & Bercker GmbH“ zu besuchen.

„In diesem Jahr konnten wir erneut einen abwechslungsreichen Mix aus Unternehmern für den ‚Blick hinter die Kulissen‘ gewinnen. Da wird für jeden Geschmack etwas dabei sein“, freut sich Birte Roebers, Organisatorin der Aktion.

Bei den Führungen, die zwischen einer und zwei Stunden dauern werden, erhalten Besucher spannende Einblicke abseits der bekannten Pfade, können Fragen stellen und direkt von den Unternehmen lernen.

Da die Teilnehmerzahl bei den Führungen begrenzt sind, sollten Interessierte schnell sein. Tickets für die Unternehmensführungen kosten pro Person 3 Euro für Erwachsene und 2 Euro für Kinder (6 bis 16 Jahre) und sind ab dem 10. März 2025 online im Ticketshop sowie in der Tourist Information im Solegarten St. Jakob erhältlich.

Der gesamte Erlös aus dem Ticketverkauf kommt einer sozialen Einrichtung zugute.

Neben dem Veranstaltungsflyer sind auch auf der Website www.kevelaer-marketing.de weitere Informationen sowie alle Termine abrufbar.