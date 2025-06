Die Besucherinnen und Besucher konnten den Gartenbau entdecken Blick hinter die Kulissen: „ Eurofleurs “

/ von Lisa Schweren

Ein Teil der Gruppe bei der Führung über das Gelände Foto: LS

Gerade ist es noch relativ ruhig in den weitläufigen Hallen von „Eurofleurs“. Die Hauptgeschäftszeit des Unternehmens am Otterweg in Kevelaer liegt nämlich in der Herbstsaison. Denn erst dann sind die Pflanzen, die der Pflanzengroßhandel selber züchtet, in Saison (Erica gracilis, Erica hiemalis und Azaleen).

Stichtag für die Herbstsaison, so erfuhren die Besucherinnen und Besucher der Veranstaltung „Blick hinter die Kulissen“, ist erst am 15. August. Auch wenn der Start sich durch die neue Klimaentwicklung immer weiter nach hinten verschiebt. Doch in der Zeit von Mitte August bis Ende Oktober fährt Eurofleurs 70 Prozent des Jahresumsatzes ein. Kein Wunder also, dass in dieser Zeit auch eine Urlaubssperre verhängt wird.

Neben den eigenen Pflanzen verkauft Eurofleurs auch Pflanzen von rund 400 Lieferanten. Viele davon kommen aus einem Umkreis von 50 Kilometern, aber es gibt auch Partner in Norddeutschland, Italien, Spanien und Portugal.

Im Jahr verschickt Eurofleurs so über 38.000 Container an seine Kunden. Diese sitzen in rund 26 Ländern, darunter Frankreich, Italien und Polen, aber besonders stark auch in den skandinavischen Ländern.

Aber wie hat, das alles eigentlich angefangen? 1948 gründete Johannes Elbers Gartenbau Elbers als kleinen Gemüsebetrieb. Erst 1973 folgte der erste eigene LKW und so auch …