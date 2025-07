Die Besucherinnen und Besucher durften dem Bronzeguss beiwohnen Blick hinter die Kulissen: Butzon und Bercker

/ von Matthias Lehnen

Besonderes Highlight der Führung: der Bronzeguss. Foto: LS

Seit 1870 besteht das Familienunternehmen Butzon und Bercker in Kevelaer. Begonnen als Buchbinderei, erlebte das Unternehmen viele Veränderungen und Erweiterungen über die Jahrzehnte seines Bestehens. Wo einst Gebetbücher gebunden wurden, fährt heute ein hilfsbereiter Roboter durch eine riesige Lagerhalle. Nur die Familie ist noch in der fünften Generation dieselbe geblieben und bot interessierten Besucherinnen und Besuchern im Rahmen von „Blick hinter die Kulissen“ einen Einblick in die Unternehmensentwicklung und das heutige Gesicht der einstigen Buchbinderei.

Nachdem die ursprüngliche Buchbinderei 1998 verkauft und schließlich aufgegeben wurde, besteht das Unternehmen heute aus den vier Bereichen Verlag, Kunst, Bronzegießerei und Logistikdienstleistungen.

Im Verlag werden die Bücher zwar nicht mehr eigens produziert, jedoch finden hier noch die Entwicklung und die Vermarktung der Bücher statt.

Im Bereich der Kunst produziert das Unternehmen verschiedenste Artikel, welche häufig einen religiösen Charakter tragen. So entstehen hier bedruckte Kreuze aus Glas oder Holz sowie kleine Engel aus Bronze und vieles mehr.

Auch wenn die Nachfrage nach religiösen Artikeln stetig sinkt und sich das Unternehmen daher zunehmend auch auf unreligiöse Kunst erweitert, bilden die Feiertage Ostern und Weihnachten dennoch die Höhepunkte der Saison.

Die Bronzegießerei dient vordergründig der Produktion eigener Produkte. Hier entsteht beispielsweise der kleine Bronze-Schutzengel, welcher inzwischen über 3 Millionen Mal produziert wurde. Aber auch für Aufträge aus ganz…