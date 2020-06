Das Fahrzeug war an der Alten Wember Straße abgestellt

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht auf Donnerstag, 25. Juni 2020, einen Roller der Marke Explorer. Der blaue Roller, der das amtliche Versicherungskennzeichen 152SCT führt, stand neben dem Haus der Eigentümerin an der Alten Wember Straße. Er war zusätzlich zum Lenkradschloss noch mit einem Zylinderkabelschloss gesichert. Hinweise zu verdächtigen Feststellungen bitte an die Kripo Goch unter Tel. 02823-1080.