Bläserklasse warb für ihre Ausbildung

Kevelaer. Die Bläserklasse des Musikvereins Kevelaer präsentierte am 13. Juli, in der letzten Unterrichtsstunde vor den Ferien, ihr Können mit einer Offenen Probe. Ausbilder und Leiter der Bläserklasse, Hans-Gerd Stienen, dirigierte die jungen Bläser schwungvoll zu „Piraten der Karibik“ oder zum „Mickymouse-Marsch“.



Kevelaer. Die Bläserklasse des Musikvereins Kevelaer präsentierte am 13. Juli, in der letzten Unterrichtsstunde vor den Ferien, ihr Können mit einer Offenen Probe. Ausbilder und Leiter der Bläserklasse, Hans-Gerd Stienen, dirigierte die jungen Bläser schwungvoll zu „Piraten der Karibik“ oder zum „Mickymouse-Marsch“.

Unter den Zuschauern waren viele musikinteressierte Kinder, die so einen Eindruck von der Arbeit der Bläserklasse haben konnten. Alle zwei Jahre beginnt die Bläserklasse mit neuen Schülern und im Laufe von zwei bis drei Jahren werden sie zielgerichtet an ein Instrument herangeführt. „Am Anfang darf Jeder auf jedem Instrument spielen. Im Lauf der Zeit schauen wir, dass wir eine bunte Besetzung bekommen, sodass jedes Instrument auch besetzt ist“, erläuterte Hans-Gerd Stienen.

Zur Aufteilung erklärte er: „Links sitzen die Holzblasinstrumente: Maria mit der Querflöte, Jakob mit de…

Danke, dass Sie diesen Auszug aus dem kostenpflichtigen Beitrag gelesen haben. Sie können den vollständigen Beitrag lesen, nachdem Sie ihn gekauft haben.