Bischofsgruft bleibt vorerst geschlossen

Im Juni veröffentlichten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der WWU Münster eine Studie zum sexuellen Missbrauch im Bistum Münster (das KB berichtete). Diese weist den früheren Bischöfen von Münster Reinhard Lettmann, Heinrich Tenhumberg und Michael Keller schwere Fehler im Umgang mit sexuellem Missbrauch nach. Über den Ort, an dem sie beigesetzt sind, wird nun diskutiert.

Die verantwortlichen Bischöfe aus dem Bistum Münster sind in der Bischofsgruft im St. Paulus-Dom beigesetzt. Das Domkapitel am St. Paulus-Dom hatte nach der Veröffentlichung beschlossen, die Bischofsgruft bis auf Weiteres zu schließen. Bischof Genn hatte angekündigt, gemeinsam mit Betroffenen sexuellen Missbrauchs nach Wegen zu suchen, wie im Umfeld der Bischofsgruft auf eine gute und angemessene Form auf die Verfehlungen der Bischöfe hingewiesen und an die Betroffenen erinnert werden kann.

Auch am Domherrenfriedhof des St. Paulus-Doms, wo mit den Weihbischöfen Josef Voß und Laurenz Böggering zwei Verantwortungsträger beigesetzt sind, die sexuellen Missbrauch ebenfalls vertuscht haben, sollen Hinweise erfolgen.

Austausch mit Betroffenen

Bischof Genn hat inzwischen den Kontakt zu Betroffenen gesucht und diese gebeten, Vorschläge für die Thematik einzureichen. Im vierten Quartal dieses Jahres sollen die Vorschläge unter Beteiligung von Betroffenen diskutiert und Entscheidungen getroffen werden. Das genaue Vorgehen soll dazu mit Betroffenen und dem Domkapitel abgestimmt werden.

„Mir ist wichtig, dieses Thema nicht aufzuschieben, sondern hoffentlich noch in diesem Jahr zusammen mit Betroffenen und dem Domkapitel zu Entscheidungen zu kommen“, erklärt Bischof Genn. Er lädt alle Betroffenen sexuellen Missbrauchs ein, sich mit Vorschlägen einzubringen. Dies ist per E-Mail möglich an betroffenenbeteiligung@gmail.com und interventionsbeauftragter@bistum-muenster.de.