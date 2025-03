Bischof Genn feiert seinen 75. Geburtstag

Am 6. März wird der Bischof von Münster, Dr. Felix Genn, 75 Jahre alt. Wie es im Kirchenrecht vorgeschrieben ist, hat der Bischof Papst Franziskus bereits im vergangenen Jahr seinen altersbedingten Rücktritt angeboten. Sollte der Papst dieses Rücktrittsgesuch annehmen, endet mit Ablauf des Tages, zu dem das geschieht, die Amtszeit von Bischof Genn als Bischof von Münster.

Am Sonntag, 9. März, wird der 75. Geburtstag von Bischof Genn gefeiert werden. Sollte Papst Franziskus den Rücktritt dann bereits angenommen haben oder ihn ggf. zum 9. März annehmen, ist es zugleich die Feier zur Verabschiedung des Bischofs.

Am 9. März ist Folgendes geplant: Um 14 Uhr eine Eucharistiefeier im St.-Paulus-Dom in Münster und um 17 Uhr eine Begegnung in der Halle Münsterland.

Zu der Feier werden zahlreiche Gäste aus Kirche, Politik und Gesellschaft erwartet. Viele Gläubige werden die Gelegenheit nutzen wollen, dem Bischof Dank zu sagen und ihn ggf. auch als Bischof von Münster zu verabschieden. Da der Dom vermutlich voll werden wird, wird der Gottesdienst auch live in die Stadt- und Marktkirche St. Lamberti in Münster übertragen werden – und ohnehin natürlich auch auf dem Facebook- und YouTube-Kanal des Bistums Münster.