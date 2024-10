Bischof Genn bietet Rücktritt an

Der Bischof von Münster, Dr. Felix Genn, hat Papst Franziskus den Rücktritt angeboten. In einer persönlichen Audienz am Rande der derzeit stattfindenden Weltsynode sprach Bischof Genn am Freitag, 18. Oktober, in Rom mit dem Papst über das Rücktrittsgesuch. Das Kirchenrecht sieht vor, dass ein Bischof, der das 75. Lebensjahr vollendet, den Rücktritt anbietet. Die Entscheidung trifft der Papst. Bischof Genn wird am 6. März 2025 75 Jahre alt.