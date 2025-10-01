Bio-Tonne in Kevelaer

In den anstehenden Herbstmonaten Oktober und November werden die Bio-Tonnen in Kevelaer wöchentlich geleert.

Dies ermöglicht eine umweltfreundliche Entsorgung der zahlreichen Laub- und Gartenabfälle, die nach der Gartenarbeit am Herbstanfang anfallen.

Alle Abholtermine sind im Müllkalender der Wallfahrtsstadt Kevelaer nachzulesen. Der Abfallkalender steht auch als Download unter www.kevelaer.de zur Verfügung.

Was gehört sonst noch in die Bio-Tonne?

Baum- und Strauchschnitt

Blumenerde, Blumen, Pflanzen (ohne Topf!)

Laub und Rasenschnitt

Eierschalen

Obst- und nicht gekochte Gemüsereste

Teebeutel, Kaffeesatz, Filtertüten

Wildkräuter

Nicht in die Bio-Tonne gehören:

Aschereste (Kamin, Zigaretten)

Fleisch- und Fischreste

Holzkohle

Plastiktüten

Straßenkehricht

Tabakreste

Tierkadaver, -kot, -streu

Windeln

Ein Tipp für frostige Tage: Legen Sie etwas Zeitungspapier zwischen feuchte Abfälle oder Äste, um ein Festfrieren der Bio-Abfälle zu verhindern und das Entleeren der Tonnen zu erleichtern.

Wenn all diese Ratschläge beachtet werden, bleibt die ordnungsgemäße Entsorgung der Bio-Abfälle gewährleistet und die Umweltbelastung wird reduziert.