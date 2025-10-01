Bio-Tonne in Kevelaer

In den anstehenden Herbstmonaten Oktober und November werden die Bio-Tonnen in Kevelaer wöchentlich geleert.
Dies ermöglicht eine umweltfreundliche Entsorgung der zahlreichen Laub- und Gartenabfälle, die nach der Gartenarbeit am Herbstanfang anfallen.
Alle Abholtermine sind im Müllkalender der Wallfahrtsstadt Kevelaer nachzulesen. Der Abfallkalender steht auch als Download unter www.kevelaer.de zur Verfügung.
Was gehört sonst noch in die Bio-Tonne?
- Baum- und Strauchschnitt
- Blumenerde, Blumen, Pflanzen (ohne Topf!)
- Laub und Rasenschnitt
- Eierschalen
- Obst- und nicht gekochte Gemüsereste
- Teebeutel, Kaffeesatz, Filtertüten
- Wildkräuter
Nicht in die Bio-Tonne gehören:
- Aschereste (Kamin, Zigaretten)
- Fleisch- und Fischreste
- Holzkohle
- Plastiktüten
- Straßenkehricht
- Tabakreste
- Tierkadaver, -kot, -streu
- Windeln
Ein Tipp für frostige Tage: Legen Sie etwas Zeitungspapier zwischen feuchte Abfälle oder Äste, um ein Festfrieren der Bio-Abfälle zu verhindern und das Entleeren der Tonnen zu erleichtern.
Wenn all diese Ratschläge beachtet werden, bleibt die ordnungsgemäße Entsorgung der Bio-Abfälle gewährleistet und die Umweltbelastung wird reduziert.