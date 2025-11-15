Billard Club Kervenheim erfolgreich

Die 4. Mannschaft des BC Laubfrosch Kervenheim spielte am Wochenende zu Hause gegen B.C. Bimmen 2. Werner van Dongen musste sich trotz gutem Spiel dem Bimmener Spieler Fritz Buil geschlagen geben. Er verlor 35 zu 40 in 22 Aufnahmen.

Rainer Kürvers spielte auch eine gute Partie. Er gewann 32 zu 19 in 25 Aufnahmen gegen Karl Albrecht und schaffte den Ausgleich.

Andre Brouwers machte für Kervenheim ein sehr gutes Spiel und gewann gegen Toon Scholten 40 zu 22 in 25 Aufnahmen. Im letzten Spiel ging es um die Siegpunkte. Margret Broich konnte aber nicht gegen Rob Schuurmanns gewinnen, sie verlor 18 zu 40 in 25 Aufnahmen. Somit wurde es ein Unentschieden für die 4. Mannschaft.

Die 1. Mannschaft hatte ein Heimspiel gegen Rot-Weiß Kleve 1 und konnte die Begegnung nach hartem Kampf siegreich gestalten. Christian Schmithuisen gewann klar gegen den Klever Manfred Reinders in 10 Aufnahmen mit einer Höchstserie von 61, 175 zu 76. Michael Brouwers musste gegen den starken Spieler von Kleve Harald Collet antreten. Michael verlor mit 42 zu 150 in nur 10 Aufnahmen. Jetzt mussten die restlichen zwei Partien gewonnen werden, um den Spieltag erfolgreich zu gestalten. Karl-Heinz Brouwers spielte für Kervenheim sehr gut auf und gewann gegen Werner Claassen 96 zu 44 in 20 Aufnahmen. Nun musste der Ersatzspieler Wolfgang Pfitzner für Kervenheim ans Brett. Er gewann nach anfänglichen Schwierigkeiten gegen Utz Michels 92 zu 57 in 20 Aufnahmen, somit war der Sieg für die Kervenheimer Mannschaft perfekt.

Die 1. Dreibandmannschaft musste bei B.F. Kellen 2 antreten. Das erste Spiel bestritt Rainer Kürvers für Kervenheim. Er gewann gegen Werner Prächter 13 zu 7 in 40 Aufnahmen. Das zweite Spiel musste Karl-Heinz Schmithuisen für Kervenheim bestreiten. Er erarbeitete sich nach spannendem Spiel ein Unentschieden gegen Hans van Rossum. Das Spiel endete 14 zu 14 in 40 Aufnahmen. Wolfgang Pfitzner musste als letzter für Kervenheim ans Brett. Er zeigte seine Klasse und gewann klar gegen Fritz Buil 20 zu 5 in 29 Aufnahmen. Somit war der Auswärtssieg perfekt.

Spielstätte des B.C. Laubfrosch Kervenheim mit zwei Billardtischen ist in Kervenheim, Murmannstraße 32 c (alte Sporthalle). Trainingstage sind Mittwoch ab 18 Uhr und Donnerstag ab 16 Uhr. Gäste und Probespieler sind willkommen.