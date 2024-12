Bildung, Bewegung und Begegnung

„Der Kneipp-Verein Gelderland“ stellt sein neues Programm mit dem Titel „#like KNEIPP“ vor. Es widmet sich auch im kommenden Jahr den Grundprinzipien von Sebastian Kneipp: Begegnung und Bewegung. Die fünf Elemente, nach denen sich ein „H-E-B-E-L“ in Bewegung setzen lässt – „Hydrotherapie, Ernährung, Bewegung, Extrakte aus Kräutern und Lebensfreude“ – sind in allen Kursen und Angeboten des Vereins zentral und fördern das ganzheitliche Wohlbefinden der Teilnehmenden.

Bewegung, aber auch Entspannung

Fast 50 Kurse aus dem Bereich Bewegung und Entspannung sind in Zeitblöcken dargestellt, darunter Altbewährtes wie Pilates, Yoga, Reha-Sport und Entspannung mit Klängen. Neu dabei sind Autogenes Training in der Natur sowie Natur- und Achtsamkeitstraining zur Stressbewältigung. Zum Waldbaden ab Ende April kann man sich bereits jetzt anmelden. Die sechs Rücken-Fitness-Kurse sind Präventionskurse und können bei regelmäßiger Teilnahme von den Krankenkassen erstattet werden.

Bei den 14 Aquafitnesskursen sind nur noch einzelne Plätze in Geldern frei. Die Outdoor-Angebote Schnupper-Waldbaden, Radwanderungen, Boulen, Nordic-Walking, Spaziergänge mit Randnotizen sowie kurze und längere Wanderungen sind im neuen Jahr für Kneipp-Mitglieder kostenfrei.

Mit dem Quartier Gromannsfeld in Aldekerk bietet der Kneipp-Verein neue Räumlichkeiten in Kooperation mit dem Caritasverband an. Auf der Bruchstraße 55 finden Klangschalenreisen, Schreibwerkstätten und Zilgreikurse statt.

Die drei Tagesreisen im Mai, Juni und September werden von zwei Mehrtagesreisen nach Bad Laer über Karneval und in den Spessart im Oktober eingerahmt.Ein besonderes Augenmerk liegt in diesem Jahr auf den Kneipp-Kindern, die bei Clean-up-days, Walderlebnistagen und Kräuterexkursionen spielerisch lernen und ihre Umwelt mit allen Sinnen entdecken können. Darüber hinaus wird der Kneipp-Erlebnisgarten in Wetten, der im Sommer angelegt wurde, auch im neuen Jahr weiter bestellt und gepflegt. Besonders für Kinder ist der Garten ein spannender Ort, um den Wachstumsprozess von Pflanzen zu erleben und mehr über gesunde Ernährung und Nachhaltigkeit zu lernen. Die Teilnahme an insgesamt neun Workshops ist für Kneipp-Mitglieder kostenfrei.

Das Programm fördert den Austausch zwischen den Generationen und setzt dabei auf die Prinzipien von Sebastian Kneipp: Wissen teilen und Gesundheit gemeinsam erleben. Egal ob vor Ort oder online – das Angebot richtet sich an alle Altersgruppen und lädt zu aktiver Teilnahme ein. „Lassen Sie sich von den vielfältigen Kursen und Veranstaltungen inspirieren und entdecken Sie, wie Begegnung, Bewegung und Bildung Ihr Leben bereichern können,“ meint die Kneipp-Vorsitzende Liss Steeger.

Programmheft

Das neue Programmheft des Kneipp-Vereins Gelderland ist ab sofort bei den Kooperationspartnern sowie in der Kneipp-Geschäftsstelle, Markt 17 in Geldern, erhältlich. Auch im Prospektkasten außerhalb sowie im Kneipp-Bücherschrank sind Exemplare vorhanden. Online ist das Programm unter https://kneippverein-gelderland.de/programm-kurse/ einsehbar. Anmeldungen und Anfragen werden per E-Mail an kneipp@kneippverein-gelderland.de entgegengenommen. Die Öffnungszeiten der Kneipp-Geschäftsstelle, Markt 17 in Geldern, sind dienstags und freitags von 9 bis 12 Uhr, donnerstags von 15 bis 18 Uhr. Tel. 02831 993880. www.kneippverein-gelderland.de.