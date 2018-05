Pünktlich um 11 Uhr eröffnete Bürgermeister Dominik Pichler am Himmelfahrtstag die Kevelaerer Kirmes. Und natürlich ließ es sich der Kirmes-Fan nicht nehmen, die Fahrgeschäfte des Rummels zu testen. Festgebender Verein istn in diesem Jahr die St. Petrus Schützengilde, Festkettenträger Heinrich van Bühren, Adjutant Werner van Gisteren. Am Hauptfesttag am Samtag treten um 8.30 Uhr die Vertreter der Geselligen Vereine au…