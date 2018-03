Kevelaer. Das Figurentheater Raphael Mürle wird am Freitag, 23. März, um 20 Uhr, im Rahmen der Reihe „Puppenspiel 18+“, das Stück „Bilder einer Ausstellung“ präsentieren. Grundlage der Inszenierung bildet der 1874 von Mussorgsky komponierte Klavierzyklus „Bilder einer Ausstellung“, der inspiriert durch die Gedenkausstellung seines Malerfreundes Victor Hartmann entstand. Eine Reise in die magische Welt der Bildenden Kunst, die hier mit der Darstellung und der Musik zu einem Gesamtkunstwerk verschmilzt. Die Zuschauer können sich auf eine außergewöhnliche und meisterhafte Vorstellung im Forum der Öffentlichen Begegnungsstätte der Wallfahrtsstadt Kevelaer freuen.

Eintrittskarten für die Aufführung sind zu einem Preis von 11,00 Euro im Vorverkauf beim Service-Center im Erdgeschoss des Rathauses der Wallfahrtsstadt Kevelaer, Peter-Plümpe-Platz 12, Telefon 0 28 32 / 122-150 bis -153 erhältlich. Für Kurzentschlossene besteht an der Abendkasse die Möglichkeit, Eintrittskarten zu einem Preis von jeweils 14,00 Euro zu erwerben.