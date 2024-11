Bildband zum Jubiläum der Geselligen Vereine Winnekendonk

Die Geselligen Vereine Winnekendonk feiern in diesem Jahr ihr 75-jähriges Bestehen. Auf über 300 Seiten eines dazu erstellten Bildbandes laden Fotografien mit Angaben zum Zeitpunkt der Aufnahme, den abgebildeten Anlässen sowie den Namen der Menschen, die zu sehen sind, zum Durchblättern ein.

Von den Kappensitzungen, den Kinderkarnevalszügen, den Heimatabenden über die Kirmes bis zu den geselligen Mittagen für Senioren zeigen die Bilder das vielseitige Engagement der Geselligen Vereine in Winnekendonk. Auch das Vereinsleben der einzelnen Vereine in Winnekendonk wird in Bildern lebendig.

Teil der Geschichte

Viele Betrachter werden sich selbst, Freunde und Angehörige in jüngeren Jahren wiedersehen. Teilweise erlebt man, dass man selbst schon Teil der Geschichte geworden ist. Dass der Opa von nebenan in jungen Jahren in der Bütt gestanden oder das Tanzbein geschwungen hat, kann eine neue Erkenntnis sein.

Ein Buch mit wenig Text und vielen Bildern war die Grundidee anlässlich des Jubiläumsjahres.

Rund um den diesjährigen Festkettenträger Georg Drißen und sein großes Bildarchiv haben sich Ute Derks fürs Layout und Markus Schink für das Beschaffen weiterer Bilder und das Korrekturlesen engagiert. Georg Werner war zuständig für das Akquirieren von Sponsorengeldern. Der Präsident, Christian Mülders, war ebenfalls im Vorbereitungsteam aktiv.

„75 Jahre – Ein Bildband“ ist für 14 Euro am 1. Adventswochenende auf dem Adventsmarkt in Winnekendonk erhältlich. Der Stand der Geselligen Vereine befindet sich in der Öffentlichen Begegnungsstätte. Danach kann der Bildband bei der Provinzialgeschäftsstelle Aben und Cladder´s Bauernmarkt erworben werden. Ganz sicher ein schönes Nikolaus- oder Weihnachtsgeschenk.