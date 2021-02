Bilanz zur ersten Woche im Impfzentrum Kalkar

Ungeachtet der widrigen Wetterbedingungen hatten sich ab Montag, 8. Februar 2021, Senior*innen aus dem Kreis Kleve, die einen Termin zur Corona-Schutzimpfung in der ersten Woche erhalten hatten, auf den Weg nach Kalkar gemacht.

Bekanntlich steht derzeit nur eine begrenzte Menge des Impfstoffs von Biontech/Pfizer für die Impfung der Über-80-Jährigen zur Verfügung. Die 1.236 möglichen Impfdosen seien in der ersten Woche (8. bis 14. Februar 2021) „verimpft“ worden, berichtet die Kreispressestelle in einer Bilanz zu dieser ersten Woche.

Landrätin ist zufrieden mit dem Impfzentrum

„Unser Impfzentrum hat ab dem Start am Montagnachmittag sehr gut funktioniert“, erklärt Landrätin Silke Gorißen. „Die aufwändigen Vorbereitungen und Ablauf-Übungen haben dafür gesorgt, dass wir gut aufgestellt sind.“ Zusätzlich haben die Impfzentren ab Mittwoch, 10. Februar 2021, größere Sonderkontingente des AstraZeneca-Impfstoffs erhalten. Diesen Impfstoff erhalten ausschließlich Menschen zwischen 18 und 64 Jahren, die in bestimmten Berufsgruppen der höchsten Priorität tätig sind. Hierzu wurden beispielsweise Mitarbeiter*innen der ambulanten Pflegedienste, der Tagespflegeeinrichtungen, der Hospize und des Rettungsdienstes durch das Impfzentrum Kreis Kleve entsprechend informiert und können über ein Buchungsportal des Kreises Kleve ihre Impftermine buchen. In den ersten fünf Tagen (10. bis 14. Februar 2021) erhielten so 1.150 berechtigte Personen im Impfzentrum ihre Erstimpfung.

Mobile Teams

Darüber hinaus impfen die mobilen Teams des Impfzentrums bekanntlich seit dem 27. Dezember 2020 die berechtigten Personen in Altenpflegeeinrichtungen mit dem Biontech/Pfizer-Impfstoff. 6.533 Personen (87 Prozent) im Kreisgebiet haben seitdem ihre Erstimpfung erhalten. Die Zweitimpfungen, die seit dem 17. Januar 2021 möglich waren, haben bislang 3.350 Berechtigte (45 Prozent) erhalten, so die Kreispressestelle weiter.

In den Kliniken

In den Kliniken im Kreisgebiet wird demzufolge seit dem 20. Januar 2021 geimpft. 1.325 berechtigte Personen (25 Prozent) haben die Erstimpfung erhalten; 318 Menschen (6 Prozent) zusätzlich bereits die Zweitimpfung.