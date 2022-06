Biker4Kids setzt sich für Krebskranke ein

Die „Free Biker Niederrhein“ sind wieder dabei: Am 11. Juni 2022 wird es wieder einen „Biker4Kids“-Motorrad-Korso in der Landeshauptstadt Düsseldorf geben (das KB berichtete über die Ausfahrt 2020, die unter Pandemie-Bedingungen stattfand). Nach zwei Jahren wird der Korso wieder auf der bekannten Automeile am Höherweg in Düsseldorf zu Gast sein. Dort erwartet die Biker*innen ein Rahmenprogramm, unter anderem mit Bands, Händlermeile und Stuntshow.

Die „Free Biker Niederrhein“ treffen sich um 10 Uhr am Restaurant Alt Derp in Kevelaer, informiert der Kevelaerer Arno Verheyen. Abfahrt ist um 10.30 Uhr nach Düsseldorf, „über Rasthof Geismühle, wo sich Biker um 11.30 Uhr noch anschließen können“. Als freiwilliges Start-/Spendengeld sind fünf bis zehn Euro pro Person vorgesehen. Das Geld kommt der Kinder- und Jugendhospizarbeit in Düsseldorf zugute.

Gegen 13.30 Uhr startet der Korso vom Höherweg; wie immer wird auf den Oberkasseler Rheinwiesen eine Pause eingelegt. Begleitet und geschützt wird der Korso von der Motorradstaffel der Düsseldorfer Polizei. Nach der Rückkehr zum Höherweg werden die Hauptpreise einer Tombola verlost und das „Verpflegungsteam“ gibt Vollgas.